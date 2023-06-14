Мы продолжим работать с Азербайджаном во имя единства тюркского мира - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Мы продолжим работать с Азербайджаном во имя единства тюркского мира.

Как сообщает Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из поездки в Азербайджан.

"Мы хотим сохранить темпы двусторонних отношений с Азербайджаном, отрабатывая такие механизмы как Совет стратегического сотрудничества и Совместная экономическая комиссия. Мы еще больше укрепим наши механизмы регионального сотрудничества и консультаций с Организацией тюркских государств во главе. Мы продолжим работать с Азербайджаном во имя единства и мира тюркского мира. Считаю, что этот исторический визит, который был совершен после выборов, укрепил нашу сегодняшнюю солидарность", - сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что подобные визиты, плодотворно повлияют не только на двусторонние отношения между наши странами, но будут полезны и для всего региона.

"От себя и от имени нации выражаю благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за искреннее гостеприимство, оказанное мне, моей супруге и делегации", - добавил президент Турции.