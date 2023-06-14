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Упрощено приобретение права собственности на землю, на которой расположен объект

Политика Материалы 14 июня 2023 15:44 (UTC +04:00)
Упрощено приобретение права собственности на землю, на которой расположен объект

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БАКУ /Trend/ - Граждане Азербайджанской Республики, постоянно проживающие на территории муниципалитета и одновременно состоящие на учете по месту жительства не менее пяти лет, при условии получения положительного заключения соответствующего органа исполнительной власти о готовности объекта строительства к эксплуатации, земельный участок, на котором расположен этот объект, может быть продан в собственность или сдан в аренду физическим и юридическим лицам.

Как сообщает Trend, это отражено в поправке к закону "Об управлении муниципальными землями", утвержденной сегодня Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, эти лица не участвуют в открытых земельных торгах или конкурсах на приобретение права собственности и аренды земли.

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