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Армянские жители Карабаха беспрепятственно проходят через ППП "Лачин" - очередные кадры (ВИДЕО)

Политика Материалы 14 июня 2023 16:33 (UTC +04:00)
Армянские жители Карабаха беспрепятственно проходят через ППП "Лачин" - очередные кадры (ВИДЕО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Армянские жители Карабахского региона Азербайджана беспрепятственно проходят через погранично-пропускной пункт (ППП) "Лачин" в обоих направлениях.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в сюжете, подготовленном "Азербайджанским телевидением" (AzTV).

"Проводится проверка документов армянских жителей Карабаха и обеспечивается их переход через погранично-пропускной пункт. ППП оснащен для этого всем необходимым с технической точки зрения", - говорится в сообщении.

С более подробной информацией читатели могут ознакомиться, посмотрев видеосюжет.

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