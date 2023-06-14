Армянские жители Карабаха беспрепятственно проходят через ППП "Лачин" - очередные кадры (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Армянские жители Карабахского региона Азербайджана беспрепятственно проходят через погранично-пропускной пункт (ППП) "Лачин" в обоих направлениях.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в сюжете, подготовленном "Азербайджанским телевидением" (AzTV).

"Проводится проверка документов армянских жителей Карабаха и обеспечивается их переход через погранично-пропускной пункт. ППП оснащен для этого всем необходимым с технической точки зрения", - говорится в сообщении.

С более подробной информацией читатели могут ознакомиться, посмотрев видеосюжет.