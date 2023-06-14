Евросоюз внимательно следит за развитием событий на Южном Кавказе - Тойво Клаар

БАКУ /Trend/ - Евросоюз внимательно следит за развитием событий в регионе.

Как передает в среду Trend, об этом сказал специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар.

"Важно сохранить позитивную динамику последовательных встреч и достичь результатов за столом переговоров, которые принесут пользу как сторонам, так и всему региону", - написал он на своей странице в Twitter.

Напомним, что, как сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана, с 10:00 14 июня подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Араздейен Ведийского района вновь подвергли интенсивному обстрелу из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

"Подразделениями нашей армии принимаются ответные меры.

Оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений", - говорилось в сообщении министерства.