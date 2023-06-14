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Премьер-министр Пакистана прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Политика Материалы 14 июня 2023 20:31 (UTC +04:00)
Премьер-министр Пакистана прибыл с официальным визитом в Азербайджан

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БАКУ /Trend/ - 14 июня премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Премьер-министра Пакистана в аэропорту встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица.

Премьер-министр Пакистана прибыл с официальным визитом в Азербайджан
Премьер-министр Пакистана прибыл с официальным визитом в Азербайджан
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