Запуск наблюдательной миссии ЕС в Армении происходил в одностороннем порядке, без согласия Азербайджана - МИД РФ

БАКУ/Trend/ - Запуск наблюдательной миссии ЕС в Армении происходил в одностороннем порядке, на неконсенсусном фундаменте, без согласия азербайджанской стороны и других региональных игроков и без надлежащей отчетности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с открытием трех оперативных центров наблюдательной миссии ЕС в Армении.

По ее словам, это лишь подтверждает истинную подоплеку есовской политики в регионе, главное для которой – выдавливание России из Южного Кавказа, превращение региона в арену геополитического противостояния в ущерб коренным интересам проживающих здесь людей.

"Очевидно, что увеличение числа центров базирования есовских «наблюдателей» в Армении не имеет ничего общего с задачей установления стабильности и мира в отношениях между Баку и Ереваном. Неподотчетность есовской миссии международному сообществу и, прежде всего, Азербайджану и Армении подкрепляет подозрения в наличии скрытой повестки дня в есовской деятельности «на земле», присутствии в мандате миссии «второго дна» под прикрытием ее «гражданского» характера. С учетом всех обстоятельств не только у нас возникают многочисленные обоснованные вопросы к реальным мотивам действий Евросоюза в регионе", - отметила Захарова.

По словам представителя МИД РФ, нет никакой «добавленной стоимости» от сомнительной активности есовских «экспертов» в районе армяно-азербайджанской границы.