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Азербайджан всегда рядом с Турцией - Эрдоган

Политика Материалы 15 июня 2023 00:18 (UTC +04:00)
Азербайджан всегда рядом с Турцией - Эрдоган

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан всегда рядом с Турцией.

Как передает Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания Кабинета Министров страны.

"Турция всегда поддерживает братскую страну. Мы никогда не забудем солидарность, проявленную азербайджанским народом во время катастрофического землетрясения в нашей стране", - сказал он.

Отметив, что объем товарооборота между Турцией и Азербайджаном достиг 15 миллиардов долларов, Эрдоган сказал, что одной из целей является открытие совместного университета двух стран.

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