Армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 15 июня с 08:35 до 10:30 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, под видом сельскохозяйственных работ предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии, расположенными в направлении Физулинского района.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве обороны Азербайджана, в результате неотложных мер, предпринятых подразделениями нашей армии, данные работы были немедленно приостановлены.

Кроме того, около 08:45 члены незаконных армянских вооруженных формирований подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в Физулинском районе.

Подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры в указанном направлении.