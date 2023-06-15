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Международное сообщество должно предотвратить агрессивные действия Армении - МИД

Политика Материалы 15 июня 2023 12:26 (UTC +04:00)
Международное сообщество должно предотвратить агрессивные действия Армении - МИД

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Призываем международное сообщество решительно осудить эту провокацию армянской стороны и предостеречь Армению от агрессивных действий, угрожающих миру и стабильности в регионе.

Об этом сообщили в четверг Trend в МИД Азербайджана.

"Эта военная провокация Армении, которая не смогла смириться со свободным передвижением армянских жителей через пункт пропуска, является ярким примером того, что Армения не заинтересована в налаживании отношений с Азербайджаном, а также в мирном процессе.

Подобные военные провокации Армении будут решительно пресечены, и попытки армянской стороны воспрепятствовать процессу реинтеграции армянских жителей Азербайджана в наше общество потерпят неудачу", - говорится в сообщении.

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