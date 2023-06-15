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ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии (Дополнено)

Политика Материалы 15 июня 2023 12:13 (UTC +04:00)

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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:04)

БАКУ /Trend/ - Начиная с 11:00 15 июня, подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Дыг Горусского района, подвергли обстрелу из разнокалиберного оружия (в том числе из минометов), расположенные напротив позиции азербайджанской армии, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"Подразделениями азербайджанской армии были предприняты адекватные ответные меры", - говорится в сообщении.

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