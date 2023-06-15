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Стало известно состояние азербайджанского военнослужащего, раненого в результате провокации Армении

Политика Материалы 15 июня 2023 12:58 (UTC +04:00)
Стало известно состояние азербайджанского военнослужащего, раненого в результате провокации Армении

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Стало известно состояние азербайджанского военнослужащего, раненого в результате провокации Армении 15 июня 2023 года в 08:45.

Как сообщили в четверг Trend в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, Эльшан Рустамов направлен в военный госпиталь, его состояние на данный момент стабильное.

Отметим, что 15 июня 2023 года в 08:45 в результате обстрела с территории Армении был ранен военнослужащий Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, несший службу на ППП "Лачин". Ответным огнём огневая точка противника была подавлена, боевая обстановка находится под контролем наших подразделений.

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