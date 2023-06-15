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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Пакистан договорились увеличить количество авиарейсов

Политика Материалы 15 июня 2023 13:52 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Пакистан договорились увеличить количество авиарейсов

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БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Пакистан договорились увеличить количество авиарейсов между двумя странами.

Как передает Trend, об этом, в частности, сообщил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам переговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

«Сегодня мы также пришли к соглашению об увеличении количества авиарейсов между нашими городами, включая авиарейсы между столицами. Это является очень хорошим результатом нашей сегодняшней встречи», - сказал глава государства.

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