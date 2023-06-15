Президент Ильхам Алиев: Международное право работает избирательно

БАКУ /Trend/ - Международное право работает избирательно, гарантией независимости и территориальной целостности, безопасности стран является их экономический, политический и военный потенциал.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам переговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

«Нам известно, как избирательно работает международное право, как не выполняются резолюции Совета Безопасности ООН. < …> Гарантией вашей независимости или территориальной целостности, безопасности и благополучия вашего народа является ваш собственный экономический, политический и военный потенциал», - отметил глава государства.