Президент Ильхам Алиев: Флаги Пакистана все еще развеваются во многих частях Баку, несмотря на то, что война закончилась два с половиной года назад

БАКУ /Trend/ - Пакистан и Азербайджан – это страны, которые всегда стоят плечом к плечу.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам переговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Отметив как важный фактор этих отношений, единство позиций двух народов, как и глав государств, Президент Ильхам Алиев отметил: «Вы можете увидеть флаги Пакистана во многих частях Баку. Они были установлены здесь во время Второй Карабахской войны. И они все еще здесь, несмотря на то, что война закончилась два с половиной года назад».