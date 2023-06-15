Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Пакистан разработают новую программу сотрудничества в различных областях

БАКУ/Trend/ - Сегодня мы подробно обсудили важные вопросы нашего сотрудничества в сферах торговли, экономики, энергетики, транспорта и оборонной промышленности.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в расширенном составе.

«Сейчас мы продолжим наши обсуждения в данном формате. Уверен, что в результате этого визита мы разработаем новую программу сотрудничества в различных областях, что еще больше укрепит наше партнерство», - отметил глава государства.