Состоялись политконсультации между МИД Азербайджана и Узбекистана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 14 июня 2023 года состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Узбекистан.

Об этом Trend сообщили в четверг в МИД Азербайджана.

Было отмечено, что с азербайджанской стороны делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов, а с узбекской - заместитель министра иностранных дел Бобур Усманов.

На встрече было отмечено, что особую роль в развитии отношений между Азербайджаном и Узбекистаном по восходящей линии и дальнейшем укреплении стратегического партнерства сыграли личные контакты глав государств обеих стран, основанные на братстве и дружбе. Кроме того, было рассмотрено текущее состояние отношений между двумя странами, обсуждены возможности расширения сотрудничества в политической, социально-экономической, гуманитарной и других сферах, представляющих взаимный интерес. Состоялся обмен мнениями по текущему развитию и перспективам торгово-экономических отношений. Была отмечена важность деятельности Совместной межправительственной комиссии между Азербайджаном и Узбекистаном с точки зрения развития экономических связей.

Замминистра Халаф Халафов проинформировал о новых реалиях, сложившихся в регионе после 44-дневной войны, восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от армянской оккупации территориях. Он отметил высокую оценку инициативы главы Узбекистана по строительству здания школы на освобожденной от армянской оккупации территории в Физулинском районе. Также было рассказано об усилиях Азербайджана, направленных на то, чтобы наши вынужденные переселенцы могли достойно вернуться на родные земли, на обеспечение устойчивой стабильности и безопасности в регионе.

Замминистра Бобур Усманов отметил положительную динамику двусторонних отношений, построенных на основе многовековой искренней дружбы и братства, и подчеркнул, что за прошедший год были достигнуты важные успехи в направлении дальнейшего развития отношений в различных сферах сотрудничества. Он подчеркнул постоянную поддержку Узбекистаном территориальной целостности Азербайджана.

На встрече состоялся обмен мнениями о сотрудничестве между Азербайджаном и Узбекистаном в рамках международных организаций, а также по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес. Была подчеркнута важность механизма политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран, а также продолжения взаимных визитов и встреч.