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Завершился официальный визит премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа в Азербайджан (ФОТО)

Политика Материалы 15 июня 2023 17:48 (UTC +04:00)
Завершился официальный визит премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа в Азербайджан (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 15 июня завершился официальный визит премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммада Шахбаза Шарифа в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Премьер-министра Мухаммада Шахбаза Шарифа в аэропорту провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица.

Завершился официальный визит премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа в Азербайджан (ФОТО)
Завершился официальный визит премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа в Азербайджан (ФОТО)
Завершился официальный визит премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа в Азербайджан (ФОТО)
Завершился официальный визит премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа в Азербайджан (ФОТО)
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