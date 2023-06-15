Завершился официальный визит премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 15 июня завершился официальный визит премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммада Шахбаза Шарифа в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Премьер-министра Мухаммада Шахбаза Шарифа в аэропорту провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица.