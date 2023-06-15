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Премьер-министр Пакистана: Увиденное мною в Баку произвело на меня самое глубокое впечатление

Политика Материалы 15 июня 2023 18:12 (UTC +04:00)
Премьер-министр Пакистана: Увиденное мною в Баку произвело на меня самое глубокое впечатление

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БАКУ/Trend/ - Все, что я увидел по пути в Баку, произвело на меня самое глубокое впечатление. Благодаря Вашему труду и руководству в стране проделана большая работа.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф в заявлении для прессы по итогам переговоров с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Мы нуждаемся в вашем опыте в области планирования и озеленения городов. У вас очень чистый город. Я очень рад тому, что Ваша страна получила развитие», - отметил премьер-министр Пакистана.

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