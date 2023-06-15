Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Мухаммад Шахбаз Шариф выступили с заявлениями для печати (ФОТО/ВИДЕО) (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - 15 июня по окончании встречи в расширенном составе Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф выступили с заявлениями для прессы.

Как сообщает Trend, сначала с заявлением выступил Президент Азербайджана.

Заявление Президента Ильхама Алиева

- Уважаемый господин премьер-министр, уважаемый брат.

Дамы и господа, добро пожаловать в Азербайджан.

Я очень рад принимать в нашей стране моего дорогого брата, премьер-министра Пакистана. Наши отношения – это отношения между братьями. И наши связи с премьер-министром носят регулярный характер. В прошлом году мы дважды встречались в рамках различных международных мероприятий. Я благодарен, что господин премьер-министр принял мое приглашение и прибыл с официальным визитом в нашу страну.

Отношения между нашими странами построены на общности истории, культуры, религии, солидарности и взаимной поддержке. Мы признательны Пакистану за поддержку Азербайджана в период оккупации и оказанную нам сильную поддержку в период 44-дневной Отечественной войны.

Пакистан – это страна, которая не установила дипломатических отношений с Арменией и это произошло именно из-за оккупации. И это действительно позиция братьев. Мы очень благодарны за это.

Сегодня я проинформировал господина премьер-министра о текущих переговорах между Азербайджаном и Арменией по мирному соглашению. Перспективы подписания этого соглашения, я думаю, есть. Армении нужно просто проявить политическую волю и закрепить на бумаге то, о чем они уже официально заявляли – о том, что Карабах – это Азербайджан!

Азербайджан всегда поддерживал и будет поддерживать Пакистан в вопросе Кашмира. И мы демонстрируем эту поддержку и солидарность во всех международных организациях. Взаимная поддержка, конечно же, служит еще большему сплочению наших стран и наших народов.

Азербайджанский народ очень хорошо знает, кто был с нами во время 44 дней войны – это были Турция и Пакистан, которые выразили решительную поддержку нам.

Сегодня мы обсудили широкий спектр вопросов нашей двусторонней повестки дня, а также вопросы регионального развития и региональной безопасности. У нас есть полное взаимопонимание относительно того, как двигаться дальше. Мы договорились, что в ближайшее время несколько делегаций из Азербайджана посетят Пакистан. Одна касательно вопросов торговли и инвестиционной миссии, а другая по вопросам энергетического сотрудничества, а третья будет заниматься вопросами сотрудничества в оборонной промышленности.

Мы также договорились, что будем прилагать все усилия для расширения нашей взаимной торговли. Шагом к этому будет подписание Меморандума о взаимопонимании, чтобы начать работу над этим и над списком товаров, которые будут включены в список преференциальной торговли между нашими странами.

Существуют большие возможности в области энергетики, будь то проекты по ископаемому топливу или проекты, связанные с возобновляемыми источниками энергии. Сегодня мы также пришли к соглашению об увеличении количества авиарейсов между нашими городами, включая авиарейсы между столицами. Это является очень хорошим результатом нашей сегодняшней встречи.

Мы видим большой потенциал в сфере образования. Я просто хочу проинформировать вас, что сейчас в наших университетах получают образование 750 студентов из Пакистана. И чтобы проиллюстрировать, как быстро продвигается этот процесс, просто отмечу, что в прошлом году их было всего 100. Мы надеемся принять здесь еще больше наших молодых братьев из Пакистана. Также есть азербайджанцы, которые учились в Пакистане. Сегодня они уже вносят свой вклад в развитие нашей страны в разных областях.

Как я уже сказал, мы также обсудили вопросы сотрудничества в области обороны и оборонной промышленности и договорились об увеличении количества совместных военных учений, которые мы проводили в прошлом. В этом есть необходимость, так как ситуация в мире меняется, зоны нестабильности растут, поэтому мощный военный потенциал является гарантией независимости и территориальной целостности.

Как вам известно, в течение почти 30 лет Азербайджан вел с Арменией переговоры, которые не давали результатов. И только благодаря нашей военной мощи и духу азербайджанских бойцов стало возможным восстановить нашу территориальную целостность. Иными словами, мы восстановили ее не благодаря переговорам и не благодаря каким-то посредникам. Наоборот, переговоры и посреднические усилия привели лишь к замораживанию ситуации. Но мы не согласились с этим. Мы восстановили свою территориальную целостность и освободили свои земли на поле боя, пожертвовав жизнями 3000 наших сыновей.

Так что, нам известно, как избирательно работает международное право, как не выполняются резолюции Совета Безопасности ООН. Мы оба знаем это. Поэтому гарантией вашей независимости или территориальной целостности, безопасности и благополучия вашего народа является ваш собственный экономический, политический и военный потенциал. Таким образом, между нами есть полное взаимопонимание по всем этим вопросам. Пакистан и Азербайджан – это страны, которые всегда стоят плечом к плечу. И также важным фактором является то, что наши народы придерживаются той же позиции, что и главы. Вы можете увидеть флаги Пакистана во многих частях Баку. Они были установлены здесь во время Второй Карабахской войны. И они все еще здесь, несмотря на то, что война закончилась два с половиной года назад. То есть, это реальное отношение нашего народа. И мы видим то же самое от наших братьев из Пакистана.

Господин премьер-министр, я еще раз хочу выразить Вам признательность за то, что посетили нас. Мне всегда приятно встречаться и обсуждать с Вами вопросы двусторонней повестки. Я также хочу поздравить народ Пакистана с тем, что у него есть такой великий лидер, как премьер-министр Шариф – человек с большим видением, опытом, знаниями и приверженностью развитию своей страны и укреплению ее независимости. Уверен, что под Вашим руководством братский народ Пакистана достигнет еще больших высот, еще больших успехов и еще больших достижений.

Я желаю вам и вашему народу процветания, счастья и мира.