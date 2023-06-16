Начались финансируемые Госдепом США учения групп по разминированию в Азербайджане (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Начались финансируемые Государственным департаментом США учения групп по разминированию в Азербайджане.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на посольство США в Азербайджане, в целях содействия региональному миру и сотрудничеству Соединенные Штаты в сотрудничестве с Агентством Азербайджана по разминированию, Консультативной группой по минам (MAG), Международным фондом евразийской прессы и международной общественностью начали осуществление подготовки и оснащения четырех саперных групп по 14 человек. Следует отметить, что финансирование двух групп будет осуществляться Госдепартаментом США.

Это продолжение поддержки США гуманитарных операций по разминированию в Азербайджане. По всей бывшей зоне конфликта мины и неразорвавшиеся боеприпасы продолжают представлять угрозу для жизни мирных жителей, препятствовать экономическому развитию и безопасному возвращению вынужденных переселенцев на их родные земли.

Для США является большой честью работать с азербайджанскими и международными партнерами, которые поддерживают Агентство Азербайджана по разминированию и его команды.

"Я восхищаюсь и уважаю этих мужественных азербайджанских женщин и мужчин, которые сегодня собираются начать обучение, чтобы служить в качестве азербайджанских саперов", - сказал, выступая на мероприятии, политический советник посольства США в Баку Филип Тишу.

Директор Консультативной группы по минам (MAG ) Джанет Дижкстра, сказала, что новые группы позволят нам продвигать гендерную инклюзивность и включать женщин в смешанные группы по разминированию, создавая первые женские группы разминирования. MAG также стремится увеличить участие НПО в гуманитарном разминировании в Азербайджане.

"Мы продолжим работать с Агентством Азербайджана по разминированию чтобы укрепить и приумножить институциональный потенциал Азербайджана в области разминирования", - подчеркнула она.

В продолжение финансовой помощи оказанной в размере 500 000 долларов США в ноябре 2021 года, и в размере 2 000 000 долларов США - в сентябре 2022 года, эта инициатива США укрепит технические возможности организаций по разминированию для очищения территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Перечисленные работы играют важную роль в обеспечении безопасности людей и предоставлении возможности вынужденным переселенцам вернуться на свои родные земли.

Соединенные Штаты являются крупнейшим в мире финансовым сторонником уничтожения вооруженя, инвестировав с 1993 года более 4,6 миллиарда долларов в укрепление международного мира и безопасности путем устранения угрозы, которую представляют для гражданского населения мины и неразорвавшиеся боеприпасы в более чем 120 странах.