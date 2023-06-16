Армения старается довести ситуацию до очередного локального конфликта - Евгений Михайлов

БАКУ /Trend/ - Армения старается довести ситуацию до очередного локального конфликта.

Об этом сказал в пятницу Trend известный российский эксперт по международным конфликтам, журналист-расследователь Евгений Михайлов.

«На мой взгляд, Армения будет продолжать совершать провокации в отношении Азербайджана с целью дестабилизации обстановки на Южном Кавказе. Несмотря на то, что Баку и Ереван при посредничестве Москвы подписали трехстороннее заявление, его условия до сих пор не полностью выполнены по причине противодействия армянской стороны. Мы видим, что на всех переговорах тот же Пашинян в Брюсселе говорит одно, в Москве говорит другое, в Вашингтоне заявил, что признает Карабах территорией Азербайджана», - сказал он.

Михайлов подчеркнул, что если Азербайджан всегда нацелен на дипломатию и достижение своих целей мирным путем, то Ереван старается довести ситуацию до очередного локального конфликта. Ереван не слышит разумных доводов со стороны Азербайджана.

Отметим, что 15 июня в 08:45 в результате обстрела с территории Армении был ранен военнослужащий Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, несший службу на ППП "Лачин".

Ответным огнём огневая точка противника была подавлена, ситуация находится под контролем азербайджанских подразделений. Раненому военнослужащему была оказана первая медицинская помощь, угрозы для его жизни нет.