Состоялось заседание коллегии минобороны Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 16 июня под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось заседание коллегии министерства обороны по итогам первого полугодия 2023 года. В заседании приняли участие заместители министра, начальники главных управлений, управлений и служб, а также командиры воинских частей и соединений, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости, суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики.

Выступив с вступительной речью, министр обороны особо подчеркнул высказывание Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева о том, что развитие Азербайджанской Армии по модели Вооруженных сил Турции является проявлением положительных результатов реформ, проводимых в области армейского строительства. Было отмечено, что в результате работы, проведенной в первом полугодии нынешнего года, уже достигнуты определенные успехи.

На заседании была проанализирована служебно-боевая деятельность всех видов войск (сил) в первом полугодии 2023 года, заслушаны подробные доклады о повышении возможностей и потенциала азербайджанской армии, об оперативной и боевой подготовке, инженерных мероприятиях, разведывательной деятельности, комплектовании профессиональными кадрами, морально-психологической подготовке личного состава, развитии военного образования, а также о строительных работах, проводимых в воинских частях, улучшении социально-бытовых условий личного состава и мерах, реализуемых в других сферах.

Затем была проанализирована оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе и в Карабахском экономическом районе. Генерал-полковник Гасанов дал поручения о принятии нашими подразделениями и впредь необходимых ответных мер на интенсивные обстрелы наших позиций со стороны вооруженных сил Армении и незаконных армянских вооруженных формирований, пресечении незаконных военных перевозок на территории Карабахского экономического района и попыток установки долговременных фортификационных сооружений, о постоянном отслеживании действий противника и готовности решительного пресечения любых провокаций.

Выступив с заключительной речью, министр обороны довел до сведения участников коллегии задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим перед азербайджанской армией на следующее полугодие 2023 года, и поручил уделить особое внимание охране здоровья и безопасности личного состава, дальнейшему повышению профессионализма и боевой готовности, а также поддержанию боеспособности войск на высоком уровне.

В заключение были оглашены приказы министра обороны о награждении.