Армения выразила протест России из-за собственной провокации

БАКУ /Trend/ - Армяне, которые совершили вчера провокацию, обстреляв ППП «Лачин» Азербайджана, почему-то выразили резкое недовольство России, сообщает в пятницу Trend.

Так, сегодня в МИД Армении был вызван посол России в стране Сергей Копыркин.

«В ходе состоявшейся сегодня в МИД встречи с послом Российской Федерации было выражено резкое недовольство Армении данным инцидентом. В МИДе призвали принять все необходимые меры для выяснения обстоятельств инцидента и исправления ситуации», - говорится в сообщении МИД Армении.

Обвинение Еревана против России, при том, что провокация была совершена ВС Армении, вызывает только недоумение.

Отметим, что 15 июня 2023 года в 08:45 в результате обстрела с территории Армении был ранен военнослужащий Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, несший службу на ППП "Лачин".

Ответным огнём огневая точка противника была подавлена, ситуация находится под контролем азербайджанских подразделений.