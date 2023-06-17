Президент Ильхам Алиев: Мы придаем особое значение развитию отношений с Соединенным Королевством

БАКУ /Trend/ - Мы придаем особое значение развитию связей между Азербайджаном и Соединенным Королевством.

Как сообщает в субботу Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, адресованном королю Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзу III по случаю дня его рождения.

"Уверен, что дружеские отношения, установившиеся между нашими странами, наше многоплановое сотрудничество и впредь будут укрепляться и расширяться в интересах наших народов", - говорится в письме.