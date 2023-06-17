ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии

БАКУ/Trend/ - С 10:45 17 июня подразделения азербайджанской армии в Гедабейском, Кяльбаджарском и Лачинском районах подвергаются интенсивному обстрелу из стрелкового оружия различного калибра подразделениями ВС Армении, расположенными на противоположных позициях.

Об этом сообщили в субботу Trend в министерстве обороны Азербайджана.

"Азербайджанская армия принимает адекватные ответные меры на всех упомянутых направлениях.

Оперативная обстановка находится под полным контролем подразделений азербайджанской армии", - говорится в сообщении.