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ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии

Политика Материалы 17 июня 2023 12:18 (UTC +04:00)
ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии

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БАКУ/Trend/ - С 10:45 17 июня подразделения азербайджанской армии в Гедабейском, Кяльбаджарском и Лачинском районах подвергаются интенсивному обстрелу из стрелкового оружия различного калибра подразделениями ВС Армении, расположенными на противоположных позициях.

Об этом сообщили в субботу Trend в министерстве обороны Азербайджана.

"Азербайджанская армия принимает адекватные ответные меры на всех упомянутых направлениях.

Оперативная обстановка находится под полным контролем подразделений азербайджанской армии", - говорится в сообщении.

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