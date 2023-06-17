ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:28)

БАКУ /Trend/ - С 14:30 до 14:55 17 июня подразделения ВС Армении подвергали интенсивному обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии, в направлении Кяльбаджарского и Лачинского районов, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Подразделениями азербайджанской армии, расположенными на указанных направлениях были предприняты адекватные ответные меры.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований в штатском на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, попытались установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Агдамского района.

В результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, эти работы были немедленно остановлены.