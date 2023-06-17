Провокации, совершенные Арменией в последние дни, показывают, что эскалация будет нарастать – военный эксперт

БАКУ /Trend/ - Игроки, заинтересованные в эскалации ситуации между Арменией и Азербайджаном, будут всеми своими силами препятствовать достижению стабильности и мира в регионе.

Об этом отвечая на вопросы Trend сказал военный и политический эксперт Тельман Гасымов.

"Заинтересованные в эскалации ситуации здесь игроки будут всеми своими силами препятствовать достижению стабильности и мира в регионе. Потому что если будет мир, у этих игроков не будет шансов достичь своих целей. Запад пытается вытеснить Россию из региона. Иран не заинтересован в открытии Зангезурского коридора. Цель состоит в том, чтобы все проекты реализовывались через Иран и они получали от них огромную прибыль. Поэтому выдумывают оправдания и препятствуют этому.

Провокации, совершенные Арменией в последние дни, показывают, что эскалация будет нарастать. Пока интересы игроков в регионе будут сталкиваться, ситуация будет накаляться", - сказал он.