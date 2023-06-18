Азербайджан считается примером толерантности в мире - МИД

БАКУ /Trend/ - Азербайджан считается в мире примером толерантности и мирного сосуществования представителей разных религиозных и этнических групп.

Как передает Trend, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана в связи с 18 Июня - Национальным днем прав человека.

"Согласно Распоряжению Президента Азербайджанской Республики от 18 июня 2007 года, ежегодно 18 июня в нашей стране отмечается Национальный день прав человека.

В Азербайджане, идущем по пути демократии и развития, права человека защищаются Конституцией 1995 года. Статья 12 Конституции гласит, что обеспечение прав и свобод человека является высшей целью государства. 18 июня 1998 года общенациональный лидер Гейдар Алиев утвердил "Государственную программу по защите прав человека". В этом году исполняется 25 лет со дня утверждения первого стратегического документа в области прав человека в нашей стране.

За последние годы были проведены масштабные реформы по адаптации нормативно-правовых актов Азербайджана к международным стандартам в области прав человека, а также по разработке и реализации новой стратегии сотрудничества с международными организациями. В число этих организаций входят различные агентства ООН, работающие в сфере поощрения и защиты прав человека, а также ОБСЕ, Совет Европы и Европейский союз.

Азербайджан считается в мире примером толерантности, мирного сосуществования представителей различных религиозных и этнических групп. В рамках инициированного Азербайджаном в 2008 году "Бакинского процесса" в нашей стране были проведены многочисленные Всемирные форумы по межкультурному диалогу, Бакинский международный гуманитарный форум и другие международные мероприятия. В 2016 году в Азербайджане прошел 7-й Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН. В резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН регулярно организуемый в Азербайджане Всемирный форум по межкультурному диалогу признан "ключевой глобальной площадкой для продвижения межкультурного диалога".

Наряду с принимаемыми в стране мерами по обеспечению прав человека и основных свобод, Азербайджан вносит свой вклад в международную систему защиты прав человека. Азербайджан был одним из первых членов Совета ООН по правам человека, созданного в 2006 году, и председательствовал в Комитете министров Совета Европы в 2014 году.

По инициативе Азербайджанской Республики с 2002 года на периодической основе раз в два года принимается резолюция под названием "Пропавшие без вести" в Генеральной Ассамблее ООН, выдвинутая Азербайджаном в качестве председателя Движение неприсоединения резолюция "Обеспечение равного, доступного, своевременного и всеобщего доступа к вакцинам против COVID-19" была единогласно принята ​​на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН и Совета по правам человека (СПЧ), а резолюция "Продвижение прав человека и целей устойчивого развития посредством прозрачного, ответственного и эффективного предоставления государственных услуг" была единогласно принята в СПЧ.

Совместные заявления, сделанные по инициативе Азербайджана, о "Влиянии мин на права человека", "Важности поощрения культурного разнообразия в борьбе с расизмом, расовой дискриминацией, ксенофобией и связанной с ними нетерпимостью", "Роли образования в борьбе с расизмом, расовой дискриминацией , ксенофобией и связанной с ними нетерпимостью" были поддержаны многими государствами.

В 75-летие Всеобщей декларации прав человека и 25-летие "Государственной программы защиты прав человека" Азербайджанская Республика остается приверженной принципам универсальности, взаимозависимости и неделимости всех прав человека и основных свобод", - говорится в заявлении.