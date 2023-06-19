Все понимают, что альтернативы миру между Азербайджаном и Арменией нет - Оверчук

БАКУ /Trend/ - Все понимают, что альтернативы миру между Азербайджаном и Арменией нет. Об этом сказал в интервью российскому агентству ТАСС Вице-премьер РФ Алексей Оверчук, передает Trend.

«Мы провели встречу в формате трехсторонней рабочей группы вице-премьеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации.В результате был сформирован комплексный документ. Он декларирует, что разблокирование транспортных связей в регионе начнется с восстановления железной дороги, которая пойдет по маршруту Ерасх — Джульфа — Мегри — Горадиз, и, исходя из уважительного отношения к суверенитету сторон, определяет основные подходы к порядку пересечения границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения», - заявил Оверчук.

По его словам, в мире тяжело найти примеры, когда враждующие стороны садились за стол переговоров и начинали говорить о восстановлении транспортного сообщения почти сразу после прекращения боевых действий.

«В нашем случае все понимают, что альтернативы миру между Азербайджаном и Арменией нет, и лучший способ достигнуть мира — это открыть людям возможность мирно взаимодействовать, строить общую дорогу, по которой потом поедут люди и грузы, начнется нормальная жизнь», - сказал Оверчук.