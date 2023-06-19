БАКУ /Trend/ - Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны.

Об этом сообщили в понедельник Trend в министерстве обороны Азербайджана.

"Информация, распространенная министерством обороны Армении о том, что с 00:45 до 02:20 19 июня подразделения азербайджанской армии якобы подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции ВС Армении, расположенные на Зодском и Араздейенском направлениях, является абсолютно ложной, и не соответствует действительности.

Мы категорически опровергаем эту информацию, распространяемую армянской стороной",- говорится в сообщении.