Азербайджан проводит операции "Граница-щит" на границе с Россией

БАКУ /Trend/ - На территории приграничных районов Азербайджана с Российской Федерацией проводятся комплексные оперативно-разыскные и профилактические мероприятия под условным названием "Граница-щит".

Как сообщает в понедельник Trend, операции проводятся в соответствии с взаимным соглашением, достигнутым между министрами внутренних дел Азербайджанской Республики и Российской Федерации.

В связи с проводимыми операциями в соответствующих местах на территориях Губинского, Гусарского, Хачмазского, Балакенского, Закатальского, Гахского, Шекинского, Огузского и Габалинского районов были установлены посты полиции.

Основной целью операций, которые продлятся неделю, будет выявление и нейтрализация транснациональных организованных преступных группировок и членов террористических организаций, выявление и пресечение каналов поступления финансовых и материальных средств, направленных на реализацию оружия, взрывчатых веществ и устройств, наркотических средств и тд.

Такие комплексные оперативно-разыскные мероприятия проводятся регулярно, при строгом соблюдении защиты прав и свобод человека и гражданина, а также национальных интересов и законов нашей страны .

Комплекс оперативно-разыскных и профилактических мероприятий под условным названием "Граница-щит" продлится до 25 июня.