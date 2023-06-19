Омбудсмен Азербайджана подготовила отчет об использовании Арменией детей в политике ненависти (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева подготовила и направила в соответствующие международные организации специальный отчет об использовании детей в политике ненависти, проводимой Арменией против азербайджанцев.

Об этом сообщили в понедельник Trend в Аппарате омбудсмена.

Как известно, 18 июня отмечается во всем мире как Международный день борьбы с языком ненависти, и цель подготовки данного отчета – довести до сведения мировой общественности и соответствующих международных организаций факты использования детей в политике ненависти, проводимой Арменией против Азербайджана, а также призвать к принятию неотложных мер для её предотвращения.

В отчете, подготовленном на азербайджанском и английском языках, перечислены факты, связанные с использованием детей в многолетней политике ненависти к Азербайджану, проводимой Арменией, привлечением детей к военным операциям в период конфликта, в том числе во время Второй Карабахской войны, использована информация, приведенная по этому поводу в медиа и других источниках.

Следует отметить, что отчет о преступлениях на почве ненависти и разжигании ненависти против азербайджанцев, был подготовлен Аппаратом омбудсмена и адресован соответствующим международным правозащитным организациям на основе фактов, выявленных в результате расследования, и информации, полученной из достоверных источников, которая была опубликована в социальных сетях и прессе.

С полным текстом отчета можно ознакомиться здесь.