Обнаружены останки более 400 азербайджанцев, убитых армянами - Эльдар Самедов (Дополнено)

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АГДАМ/Trend/ - С момента подписания трехстороннего заявления между Азербайджаном, Россией и Арменией в 2020 году на сегодняшний день обнаружены останки почти 400 наших граждан.

Об этом сообщил в понедельник Trend заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана Эльдар Самедов.

Он отметил, что массовое захоронение, найденное в Агдаме, является очередным фактом преступления, совершенного Арменией.

"После освобождения наших земель Государственная комиссия совместно с другими заинтересованными структурами продолжает поисковые работы и раскопки, с целью найти наших граждан, пропавших без вести в результате военной агрессии Армении против Азербайджана. Это уже восьмое массовое захоронение. С момента подписания трехстороннего заявления между Азербайджаном, Россией и Арменией в 2020 году на сегодняшний день обнаружены останки почти 400 наших граждан. Работа в этой области продолжается. По имеющейся у нас информации, на данной территории наряду с нашими военными были убиты и мирные жители", - сказал Самедов.

Отметим, что в освобожденном от оккупации селе Сарыджалы Агдамского района было обнаружено массовое захоронение. Предполагается, что лица, чьи останки были найдены, были убиты и похоронены армянами в 1992 году.