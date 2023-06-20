Открытие всех коммуникаций поспособствует миру и стабильности в регионе – Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Открытие всех коммуникаций поспособствует миру и стабильности в регионе.

Как сообщили Trend во вторник в МИД Азербайджана, об этом сказал глава МИД Джейхун Байрамов на организованной "Центром Каспийской политики" конференции «Caspian Connection», в которой он принял участие в рамках рабочего визита в Великобританию.

Отметив, что объем транзита через Азербайджан в течение 2022 года увеличился на 75%, глава МИД выразил уверенность в том, что открытие всех коммуникаций внесет большой вклад в обеспечение устойчивого мира и стабильности в регионе, поспособствует значительному росту в сферах торговли и транспорта.

В этом контексте Джейхун Байрамов отметил важность Зангезурского коридора, инициативы, которая выходит на первый план и может еще больше укрепить связность в рамках Среднего коридора. Также министр довел до внимания препятствия, чинимые Арменией открытию коммуникаций, несмотря на предпринимаемые усилия.