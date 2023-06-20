Открылись перспективы для процесса нормализации отношений с Арменией – Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Открылись перспективы для процесса нормализации отношений с Арменией на основе взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ.

Как сообщили Trend во вторник в МИД Азербайджана, об этом сказал глава МИД Джейхун Байрамов на организованной "Центром Каспийской политики" конференции «Caspian Connection», в которой он принял участие в рамках рабочего визита в Великобританию.

Министр отметил решимость Азербайджана продолжать двигаться по пути развития, способствующего построению более безопасного и процветающего будущего региона, а также заинтересованность страны в сотрудничестве с инвесторами из региона и за его пределами. Все партнеры приглашены поддержать усилия Азербайджана по постконфликтной реконструкции и реабилитации.