МИД Азербайджана ответил на претензии Пашиняна (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна 20 июня в парламенте страны, помимо искажения содержания ряда переговоров в ходе 44-дневной войны и в целом за период оккупации азербайджанских земель, в очередной раз показало, что, несмотря на призывы, Армения отказывалась прекратить путем переговоров оккупацию азербайджанских территорий.

Как сказали Trend во вторник в министерстве иностранных дел Азербайджана, отрицание премьер-министром Армении ракетных обстрелов густонаселенных азербайджанских городов, расположенных за пределами зоны боевых действий, и убийства гражданского населения сразу после каждых переговоров и гуманитарного прекращения огня во время войны еще раз демонстрирует то, как армянская сторона искажает факты.

Что касается утверждений о том, что Азербайджан якобы с 2011 года "обострял ситуацию, наращивая вооружение и совершая провокации", то следует отметить, что с момента оккупации территорий Азербайджан предпринимал усилия по возвращению своих земель путем переговоров на основе решений и резолюций Совета Безопасности ООН и ряда других международных организаций. Несмотря на все это, всем известно, что акты агрессии и провокации, совершавшиеся Арменией в течение многих лет, включая провокационную риторику, лично продемонстрированную премьер-министром Пашиняном в 2018-2019 годах, не способствовали миру и привели к войне в 2020 году. Необходимо, чтобы армянская сторона извлекла урок из своих исторических ошибок и отказалась от попыток помешать успешному завершению мирного процесса в постконфликтный период, говорится в заявлении МИД.