В июне полностью очищено от мин до 640 га - минобороны Азербайджана (ФОТО\ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В результате деятельности частей и подразделений Инженерных войск Азербайджанской Армии на освобожденных территориях в июне текущего года было полностью очищено от мин до 640 гектаров земли.

Как сообщили Trend в минобороны, на сегодняшний день инженерно-сапёрными подразделениями очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов до 31334 гектаров освобожденных территорий. В целом, было обнаружено и уничтожено 10206 единиц противопехотных, 2580 единиц противотанковых и 10446 единиц неразорвавшихся боеприпасов.

Кроме того, в результате взаимодействия с другими государственными структурами, в целях обеспечения безопасного движения автомобилей и колонн боевой техники по территории со сложным рельефом, в том числе труднопроходимой скалистой местности, в общей сложности было проложено более 1191 км новых путей обеспечения, очищено от снежного покрова более 21190 км дорог. В июне текущего года было модернизировано и восстановлено до 55 км имеющихся путей обеспечения.

Основные усилия направлены на разминирование населенных пунктов, посевных площадей, дорог и инфраструктурных объектов на освобожденных территориях, а также прокладку новых путей обеспечения.

Надлежащие мероприятия по инженерному обеспечению продолжаются в плановом порядке.