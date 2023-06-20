ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Нахчывана - минобороны (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - 20 июня с 16:30 до 17:25 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Араздейен Ведийского района с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики, передает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Кроме того, примерно в 20:10 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Шушинского района.

Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры в указанных направлениях", - отметили в министерстве.