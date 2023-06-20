Азербайджан является для Европы важным экономическим партнером и надежным поставщиком энергии - Вольфганг Соботка (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 20 июня председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Национального совета Австрии Вольфгангом Соботкой.

Как сообщили Trend в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, сначала между сторонами прошла встреча один на один, в ходе которой состоялся обмен мнениями о развитии отношений между двумя странами и парламентами.

Затем встреча продолжилась с участием делегаций.

Вольфганг Соботка отметил важность связей на уровне парламентов и выразил удовлетворение нынешним уровнем отношений между двумя странами. Говоря о том, что имеется большой потенциал для сотрудничества между Азербайджаном и Австрией, председатель Национального совета Австрии подчеркнул значимость дальнейшего укрепления двусторонних экономических связей. По его словам, Азербайджан является для Европы важным экономическим партнером и надежным поставщиком энергии.

Вольфганг Соботка выразил благодарность Азербайджану за поддержку кандидатуры Австрии в непостоянные члены Совета Безопасности ООН. Он также отметил важность взаимных визитов и встреч в развитии сотрудничества между законодательными органами двух стран.

Подчеркнув, что Азербайджан и Австрия являются дружественными странами-партнерами, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова довела до внимания собеседника успешное развитие двусторонних отношений.

Указав на то, что визиты и встречи на высшем уровне играют исключительную роль в развитии двусторонних отношений, председатель Милли Меджлиса особо отметила важность взаимных визитов Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Австрии Хайнца Фишера.

Помимо сотрудничества двух стран в экономической сфере, было подчеркнуто значение дальнейшего расширения связей в гуманитарной области, в том числе в сфере образования, науки и культуры.

Остановившись на сотрудничестве между двумя странами и взаимной поддержке в рамках международных организаций, Сахиба Гафарова предоставила обширную информацию о текущей ситуации в Азербайджане и регионе, в том числе о минной проблеме, с которой столкнулась страна. Как отметила спикер парламента, Азербайджан не получает необходимой поддержки со стороны международного сообщества в процессе разминирования своих территорий.

Было заявлено, что Азербайджан стремится к миру и инициировал подписание мирного соглашения с Арменией, подчеркивалось, что подписание такого соглашения принесет долгосрочный мир на Кавказ.

В ходе беседы были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

После встречи спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова оставила запись в памятной книге.

Затем делегация азербайджанского парламента ознакомилась со зданием Национального совета Австрии.