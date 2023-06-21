Диалог в процессе нормализации азербайджано-армянских отношений незаменим - Ведант Патель

БАКУ /Trend/ - Диалог в процессе нормализации азербайджано-армянских отношений незаменим.

Как сообщает в среду Trend, об этом в ходе брифинга заявил первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

"Мы с нетерпением ожидаем проведения еще одного раунда переговоров в Вашингтоне, так как стороны продолжают стремиться к мирному будущему в регионе Южного Кавказа. Мы по-прежнему считаем, что прямой диалог является ключом к решению проблем и достижению прочного и достойного мира. Шаги, которые вызывают напряженность, безусловно, непродуктивны, так как переговоры между Арменией и Азербайджаном проходят на разных площадках. Мы будем продолжать заниматься этим вопросом и с нетерпением ждем проведения следующего раунда переговоров в ближайшее время", - сказал он.

Касаясь роли России в этом процессе, Патель сказал, что если Москва считает, что она может сыграть в этом конструктивную роль, то, конечно, это приветствуется.

"Данные переговоры продвигаются. Соединенные Штаты были важным партнером в этом процессе, и госсекретарь лично занимался этим. Прямой диалог является ключом к решению проблем и достижению прочного и достойного мира. Мы по-прежнему считаем, что диалог незаменим в этом процессе", - заключил он.