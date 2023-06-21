Обсуждены вопросы повестки Стратегического диалога между Азербайджаном и Великобританией (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 20 июня в Лондоне с участием министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова и государственного министра Великобритании по европейскому региону Лео Докерти состоялось заседание Стратегического диалога между двумя странами.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, на заседании был проведен подробный обмен мнениями по многим аспектам политических консультаций, включающих вопросы стратегического диалога между Азербайджаном и Соединенным Королевством, обсуждены вопросы региональной и международной повестки дня, представляющие взаимный интерес.

Было отмечено, что между Азербайджаном и Соединенным Королевством существует взаимовыгодное сотрудничество во всех сферах, подчеркнуто особое значение Азербайджана как важного торгового партнера. Также было отмечено, что компании Соединенного Королевства успешно функционируют как в нефтяном, так и в ненефтяном секторах экономики Азербайджана, имеются широкие возможности для дальнейшего углубления экономического сотрудничества.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал о текущей ситуации в регионе, в том числе о шагах, предпринятых Азербайджаном по нормализации отношений с Арменией, о восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях. Было доведено до внимания, что нарушение Арменией положений трехстороннего заявления является препятствием для миростроительства в регионе.

На заседании состоялся обмен мнениями о проводимой Азербайджаном деятельности по гуманитарному разминированию. Были оценены вклад Соединенного Королевства в разминирование освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, намерение принять активное участие в восстановлении этих территорий.

Стороны обсудили в многостороннем формате сотрудничество в рамках международных организаций, в том числе отношения с Европейским союзом, а также ситуацию в Украине.

В продолжение Стратегического диалога 21 июня состоялась двусторонняя встреча министра Джейхуна Байрамова с госсекретарем Соединенного Королевства по иностранным делам, делам Содружества и развития Джеймсом Клеверли.

Стороны обсудили вопросы, стоящие на повестке Стратегического диалога между Азербайджаном и Соединенным Королевством, текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в политической, экономической, энергетической и гуманитарной сферах, в том числе в рамках международных организаций, стратегические энергетические и транспортные проекты, реализуемые по инициативе нашей страны, а также региональную безопасность и постконфликтную ситуацию.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал коллегу о переговорах по нормализации армяно-азербайджанских отношений и взглядах нашей страны на обеспечение безопасности на Южном Кавказе.

В ходе встречи стороны отметили, что существующий диалог, взаимные визиты и контакты между двумя странами, в том числе политические консультации, вносят важный вклад в развитие отношений.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.