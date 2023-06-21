Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Албанией в энергетической сфере

БАКУ /Trend/ - 21 июня 2023 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром Европы и иностранных дел Албании Ольтой Хачка.

Как сообщили Trend в среду в МИД Азербайджана, стороны обменялись мнениями о сотрудничестве между странами в двусторонней плоскости и в рамках форматов многостороннего сотрудничества. Было выражено удовлетворение поддержкой странами друг друга в рамках международных организаций.

Джейхун Байрамов проинформировал коллегу о текущем состоянии процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией в постконфликтный период.

Собеседники также обменялись мнениями о сотрудничестве двух стран в энергетической сфере, перспективах развития двусторонних торгово-экономических отношений, вопросах региональной безопасности, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.