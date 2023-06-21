Азербайджан намерен обеспечить Украину оборудованием для разминирования - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - 21-22 июня 2023 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Великобританию принял участие и выступил на конференции по восстановлению Украины.

Об этом сообщает Trend в среду со ссылкой на МИД Азербайджана.

Выступая на конференции, глава МИД отметил, что сложившаяся вокруг Украины ситуация, повлекшая многочисленные человеческие жертвы и гуманитарную катастрофу, представляет собой серьезную угрозу миру и безопасности в Европе. В частности, было отмечено, что Азербайджан поддерживает скорейшее разрешение возникшего кризиса в рамках суверенитета и территориальной целостности Украины. Министр сообщил, что Азербайджан с первых дней обострения ситуации, начиная с 27 февраля 2022 года, направил в Украину первую гуманитарную помощь. Джейхун Байрамов, ссылаясь на горький опыт Азербайджана 90-х годов прошлого века, отметил, что страна хорошо знает, что в период войн и конфликтов гражданское население, особенно дети, является наиболее уязвимым. В частности, было отмечено, что 100 детям из Украины нашей страной были оказаны услуги медицинской и социально-психологической реабилитации, а до конца года планируется удвоить эту цифру.

Говоря об опыте Азербайджана по восстановлению и реконструкции в постконфликтный период, министр сказал, что на освобожденных от армянской оккупации территориях ведутся широкомасштабные строительные работы. Было отмечено, что непредоставление Арменией точных карт минных полей, а также продолжение минной опасности с ее стороны представляет угрозу для проводимых работ. Несмотря на существующие трудности, Азербайджан намерен обеспечить для Украины также оборудование в области разминирования.

Джейхун Байрамов, отметив, что Азербайджан в постконфликтный период не жалел опыта и поддержки в связи с восстановительными работами, сказал, что наша страна уже оказала поддержку ряду строительных работ, проводимых в Украине, в том числе восстановлению школы в городе Ирпень. Было отмечено, что поддержка Азербайджаном усилий по восстановлению и реконструкции в Украине будет продолжена и в дальнейшем.