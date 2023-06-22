Азербайджан и Казахстан объединяют инфраструктуры - создается новая экономическая реальность в Евразии

БАКУ/Trend/ - Развитие отношений между Азербайджаном и Казахстаном занимает важное место в контексте объединения инфраструктур двух стран и сотрудничества в регионе. Обе страны, обладающие значительными ресурсами и геостратегическим положением на пересечении важных транспортных маршрутов, осознают необходимость укрепления своих взаимосвязей и сотрудничества для обеспечения устойчивого экономического роста и развития всего региона.

Инфраструктурное объединение Азербайджана и Казахстана имеет высокий потенциал для улучшения транспортных и логистических связей в регионе Средней Азии и Южного Кавказа. Оба государства стремятся развивать свои транспортные коридоры, включая железные, автомобильные и морские маршруты, чтобы обеспечить более эффективное перемещение грузов и пассажиров между регионами. Общие усилия в развитии транспортной инфраструктуры открывают новые возможности для торговли, инвестиций и развития туризма в обоих странах.

Кроме того, сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном имеет стратегическое значение для всего региона. Обе страны обладают значительными энергетическими ресурсами и играют важную роль в поставках нефти, газа и других энергоносителей на мировой рынок. Совместные проекты в сфере энергетики и развитие транспортных маршрутов позволяют диверсифицировать поставки и повысить энергетическую безопасность региона.

Сегодня Азербайджан и Казахстан трансформируются из региональных центров в мировые. Положительная динамика отношений между Азербайджаном и Казахстаном соответствуют интересам регионов Средней Азии и Южного Кавказа. Взаимные визиты руководителей и поддержка, оказываемая различными структурами Казахстана, помогают развитию двусторонних отношений.

Как сказал Президент Ильхам Алиев 10 апреля, выступая с совместным с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявлением для прессы в Астане, союзнические отношения между нашими странами – это прочный фундамент будущего развития нашего взаимодействия.

"Сегодня мы его наполняем конкретным содержанием, и те решения, которые были приняты в августе в Баку, сегодня уже реализуются. В том числе и, как отметил Президент Токаев, по началу транзита казахстанской нефти через Азербайджан, началу серьезной работы по объединению транспортно-логистических инфраструктур наших стран для того, чтобы в полной мере задействовать возможности Срединного коридора", - сказал глава государства.

Средний коридор

Развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), или Среднего коридора является приоритетной задачей для обоих государств. Уже подписана дорожная карта до 2027 года по синхронному устранению «узких мест». Следующим шагом должно стать создание единого оператора данного маршрута.

Строительство специальной экономической зоны (СЭЗ) "Хоргос-Восточные ворота" в Казахстане стало значительным шагом на пути к обеспечению бесперебойного функционирования Среднего коридора. Поскольку транспортные связи Среднего коридора продолжают улучшаться, а стоимость доставки снижается, они предоставят странам, расположенным вдоль коридора, гораздо больший доступ к рынкам далеко за пределами их региона. Средний коридор важен для всех стран, расположенных вдоль его маршрута, предоставляя им возможность выхода на зарубежные рынки за пределами региона.

Сотрудничество в сфере энергетики

Казахстан продолжает работать с Азербайджаном над проектами в области традиционных энергоресурсов. Страна уже использует трубопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса для экспорта своей нефти. АО "КазМунайГаз" и Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) подписали соглашение, предусматривающее транспортировку 1,5 млн тонн нефти с месторождения Тенгиз в год в направлении нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан.

В апреле 2023 года объем казахстанской нефти, транспортируемой из порта Актау в Бакинский порт, увеличился на 60,5 тонны, или на 75 процентов по сравнению с предыдущим месяцем - до 312 600 тонн.

Казахстан и Азербайджан также изучают возможность создания совместного предприятия для облегчения транзита нефти через территорию Азербайджана. Это совместное предприятие может быть единым оператором на этом транзитном маршруте, со сквозным тарифом, с дешевыми возможностями транзита, применением инновационных технологий.

Более того, Казахстан обсуждает совместные инвестиции в добычу газа с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR). Национальная компания Казахстана QazaqQaz и SOCAR уже провели ряд встреч и переговоров в газовой отрасли, особенно по поводу инвестирования в разведку и добычу газа, а также о строительстве новых LNG-заводов. Азербайджанская сторона уже выразила интерес к конкретным проектам газовой отрасли Казахстана, и стороны будут продолжать прорабатывать возможности совместного сотрудничества.

В то же время обе наши страны стремятся начать экспорт возобновляемых источников энергии на европейский рынок. В связи с этим вместе с азербайджанскими коллегами Казахстан уже приступил к реализации проекта прокладки высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря. Эта линия соединит Казахстан с Турцией, а затем и далее с Европой. Такой же проект реализуется и на Черном море, где также участвует Азербайджан.

Бизнес-контакты

В настоящее время Азербайджан входит в число 15 крупнейших инвесторов в экономику Казахстана. Стоит отметить, что в ходе бизнес-миссии казахстанских предпринимателей в Азербайджан было подписано 8 контрактов на сумму 55 миллионов долларов. Товарооборот между двумя странами за первые 4 месяца текущего года вырос на 50 миллионов долларов - до 183 миллионов долларов. Казахстан также может предложить азербайджанской стороне 110 новых видов товаров на сумму около 300 миллионов долларов для дальнейшего наращивания торгово-экономических отношений. Казахстан также изъявил желание наладить поставки плодоовощной продукции из Азербайджана, особенно в западную часть страны.

Тюркский инвестиционный фонд также создает хорошую базу для развития двусторонних экономических отношений между Азербайджаном и Казахстаном.

Кроме того, Азербайджан может помочь Казахстану с логистикой зерна на Ближний Восток. Это возможно осуществить через международный транспортный коридор "Север-Юг".

Развитие отношений между Казахстаном и Азербайджаном играет ключевую роль в обеспечении энергобезопасности, укреплении связности и создании более безопасной, быстрой, надежной и экономически эффективной транспортной системы в Евразии. Эти две страны, осознавая важность сотрудничества, стремятся развивать инфраструктурные проекты и расширять транспортные коридоры.