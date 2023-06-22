БАКУ/Trend/ - Европейская комиссия Совета Европы по борьбе с расизмом и нетерпимостью (ECRI) приветствует прогресс, достигнутый в Азербайджане в области интеграции мигрантов, передает в четверг Trend.

В отчете ECRI говорится, что со времени принятия предыдущего отчета в марте 2016 года был достигнут прогресс и разработаны передовые методы.

«Темы, связанные с правами человека, были включены в школьные программы. Усилия властей по упорядочению правового статуса мигрантов, незаконно находящихся в Азербайджане, дали положительные результаты и, в частности, привели к 10-процентному сокращению числа этих лиц в стране. Закон об информации, информатизации и защите информации теперь запрещает интернет-провайдерам и физическим лицам распространять любую информацию, пропагандирующую насилие, религиозный экстремизм или разжигание ненависти, и обязывает их удалять подобный незаконный контент в течение восьми часов». – говорится в материале.

В ECRI отмечают, что значительные усилия были вложены в интеграцию мигрантов и обеспечение их доступа к общественным услугам и льготам.

«Также упрощена и ускорена выдача разрешений на работу и вид на жительство благодаря введению электронных процедур. Трудовые мигранты с постоянным местом жительства пользуются теми же правами социальной защиты, что и граждане Азербайджана, а беженцы имеют право доступа на рынок труда с 2020 года», - говорится в отчете.