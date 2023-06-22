Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-казахстанские отношения успешно развиваются во всех областях

БАКУ /Trend/ - Отношения между Азербайджаном и Казахстаном носят стратегический характер, глава государства подчеркнул, что наши связи успешно развиваются во всех областях, повестка дня двусторонних отношений широка.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, принимая премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова.

Отметив, что договоренности, достигнутые в ходе визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан в прошлом году и его визита в Казахстан в этом году, успешно реализуются и их выполнение постоянно сохраняется в центре внимания, Президент Ильхам Алиев расценил это как показатель высокого уровня сотрудничества. Глава государства отметил, что связи между нашими странами имеют большое значение для регионального сотрудничества, в том числе взаимодействия в Каспийском бассейне и на более широком пространстве. Президент Азербайджана сказал, что имеется большой потенциал для дальнейшего расширения этого сотрудничества, подчеркнув, что все это служит также увеличению объема торгового оборота, созданию дополнительных бизнес-возможностей, реализации крупномасштабных проектов в энергетической, транспортной и других сферах.