Омбудсмен обратилась к международному сообществу в связи с азербайджанскими военнослужащими, захваченными Арменией в плен

БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева обратилась к международной общественности в связи с немедленным освобождением наших военнослужащих, захваченных в плен Арменией и незаконно лишенных свободы решением тамошнего суда.

Как сообщили в четверг Trend в аппарате омбудсмена, в обращении говорится:

"Как известно, солдаты азербайджанской армии Бабиров Агшин Габиль оглу и Ахундов Гусейн Ахлиман оглу, пропавшие в апреле без вести на пограничной с Арменией территории Шахбузского района Нахчыванской АР Азербайджана и, как выяснилось позже, захваченные в плен Арменией, по ложным обвинениям были приговорены к лишению свободы. За это время они подвергались различным пыткам и жестокому обращению в нарушение норм международного права и международного гуманитарного права, что еще раз подтверждает, что Армения проводит враждебную политику в отношении нашей страны на почве этнической ненависти.

Несмотря на неоднократные обращения в связи с этим, власти Армении, способствуя принятию незаконных решений в отношении наших военнослужащих, в очередной раз грубо нарушили требования международного права.

Принятие предвзятых решений и другие подобные провокационные шаги в отношении наших невинных военнослужащих направлены на срыв переговоров по обеспечению стабильного мира между двумя странами.

Считаем, что наши военнослужащие, которые были абсолютно незаконно лишены свободы в Армении по ложному приговору суда, должны быть немедленно освобождены.

Как уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики, вновь обращаясь к международной общественности, я требую предпринять действенные шаги для скорейшего освобождения наших военнослужащих".