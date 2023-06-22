Пропаганда, проводимая Арменией, не имеет под собой никаких оснований - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Пропаганда, проводимая Арменией, не имеет под собой никаких оснований.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана касательно высказываний премьер-министра Армении Никола Пашиняна на сегодняшнем заседании правительства.

МИД отмечает, что налицо то, что армянская сторона прибегает к провокациям после 2020 года из-за того, что она лишена возможности продолжения незаконной деятельности через Лачинскую дорогу, а также обеспокоена ситуацией с комфортным использованием армянскими жителями открытого Азербайджаном КПП на границе.

"Проводимая Арменией пропаганда о якобы наличии "гуманитарного кризиса" на этой территории не имеет под собой никаких оснований. Примером лицемерия является обвинение в адрес Азербайджана якобы в проведении "этнической чистки", озвучиваемое со стороны Армении, которая на протяжении почти 30 лет оккупации азербайджанских земель целилась в гражданское население Азербайджана, осуществила этническую чистку около 1 миллиона азербайджанцев, совершала массовые убийства, препятствует своими военными провокациями их достойному и безопасному возвращению на родные земли", - говорится в комментарии.