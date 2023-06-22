Южный газовый коридор является совместным вкладом Азербайджана и Великобритании в обеспечение глобальной энергобезопасности - Парвиз Шахбазов

БАКУ /Trend/ - Южный газовый коридор является совместным вкладом Азербайджана и Великобритании в обеспечение глобальной энергобезопасности.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал сегодня министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на мероприятии в Баку, посвященном национальному празднику Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии – Дню рождения Короля Чарльза III.

"Наше энергетическое сотрудничество играет важную роль в глобальной энергетической безопасности. Мы обеспечили успешную реализацию наших проектов в рамках энергетического сотрудничества, основа которого была заложена в 1994 году подписанием «Контракта века». Сегодня мы расширяем сотрудничество с компанией bp в области "зеленой" энергии, декарбонизации. Строительство солнечной электростанции в Джебраиле станет важным вкладом в развитие этого сотрудничества.

Сотрудничество в сфере перехода к "зеленой" энергии еще больше диверсифицирует наше взаимодействие в ненефтяном секторе", - сказал министр.

Он особо отметил участие компаний из Великобритании в реализации проектов на освобожденных территориях Азербайджана, а также в процессе разминирования.