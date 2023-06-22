Распространяемая Арменией информация об обстреле позиций является полностью ложной – минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Информация, распространенная министерством обороны Армении о том, что 22 июня около 17:40 подразделения азербайджанской армии якобы обстреляли позиции вооруженных сил Армении из стрелкового оружия различного калибра в направлении населенного пункта Гараиман, является абсолютно ложной, не соответствуя действительности.

Об этом Trend сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

"Категорически опровергаем эту информацию, распространяемую армянской стороной", - отмечается в сообщении.